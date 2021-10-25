РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 1 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 26 180 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 3 127 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 502 283 случая инфицирования. Скончалось 8 516 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 430 115 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.