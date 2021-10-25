РИАМО - 25 окт. Алексей Ивашев – сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – сообщил, что ничего не знает о пропаже своей матери и в правоохранительные органы не обращался, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщили, что 81-летняя артистка пропала. По данным интернет-издания Baza, заявление в полицию подал ее сын.

«Я не знаю ничего. Ничего я не подавал. Я не знаю, где моя мама находится, потому что я с ней не общаюсь», — сказал ее сын.

Ранее сообщалось, что связь с артисткой была потеряна с 21 октября. Также есть информация, что Светличная страдает деменцией.