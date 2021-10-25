РИАМО - 25 окт. В Савеловском районе столицы возведут школьное здание для начальных классов на 150 учеников и детский сад на 60 малышей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Мы обновляем инфраструктуру районов Москвы с учетом потребностей местных жителей. В частности, в Савеловском районе, где уже несколько десятилетий не возводили новые объекты образования, в этом году ввели школу на 550 мест с инновационным образовательным кластером», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Теперь получено одобрение Градостроительно-земельной комиссии на возведение еще двух образовательных объектов.

Их ввод в эксплуатацию обеспечит жителей нового ЖК, который будет построен на территории завода «Вымпел», образовательными учреждениями в полном объеме.

«Корпуса завода сейчас находятся в ветхом состоянии, предприятие давно не функционирует. Будущий проект должен стать логичным продолжением концепции реорганизации точечных промзон в Москве в интересах жителей и с целью развития экономики города», - рассказал владелец компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей.

Ранее пресс-служба Стройкомплекса столицы сообщала о вводе в эксплуатацию школы на 550 учеников в Савеловском районе. В образовательном учреждении был создан IT-полигон.