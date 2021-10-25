РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Врачи Красногорска отметили рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и тяжелое течение болезни у пациентов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск Всеволод Волосевич в понедельник провел оперативное совещание с участием руководителей профильных служб.

Главный врач ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» Анжелика Евзерихина сообщила, что заболеваемость Covid-19 заметно возросла. Количество вызовов врача на дом превышает 1 тыс. ежесуточно.

«Заболеваемость высокая, несмотря на то, что в стационарах пока имеются свободные койки, болезнь протекает крайне тяжело – вирус мутировал, и за весь период с начала пандемии сейчас мы фиксируем самое тяжелое течение болезни», - отметила Евзерихина.

Она призвала всех пройти вакцинацию, а кому необходимо – ревакцинацию.

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