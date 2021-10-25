РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Полицейские Подольска изъяли более 13 тыс. поддельных бутылок алкогольной продукции известных торговых марок, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый 51-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте алкоголя.

«Установлено, что злоумышленник хранил спиртосодержащую продукцию в двух гаражных боксах на улице Правды с целью последующего сбыта. Необходимых сопроводительных документов на товар, подтверждающих легальность производства и оборота, собственник помещений не предоставил», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При осмотре хранилищ полицейскими обнаружено и изъято более 13 тыс. бутылок алкогольной продукции известных торговых марок. Бутылки водки, коньяка, рома были оклеены федеральными специальными марками, а также акцизными марками с признаками подделки.

Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу на предмет соответствия ГОСТу и определения опасности для жизни и здоровья потребителей, а также установления подлинности акцизных и федеральных специальных марок. В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.3 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.