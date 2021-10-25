РИАМО - 25 окт. Президент России Владимир Путин поручил правительству субъектов страны обеспечить соблюдение запрета на развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания с 23:00 до 06:00 во время нерабочих дней, сообщает РИА Новости.

Согласно требованиям, региональные власти должны будут доложить об исполнении поручения о запрете.

Помимо прочего, правительству страны рекомендовано усилить прочие ограничительные мероприятия, меры контроля за соблюдением масочного режима, а также повысить уровень массового тестирования населения на Covid-19.

Кроме того, регионам поручено нарастить темп вакцинации населения от коронавируса, при этом обратить особое внимание на прививки для граждан старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Это нужно для того, чтобы сдержать рост заболевания коронавирусом.

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