РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Участковый Дмитрий Резакин из Красногорска прошел в третий этап всероссийского конкурса МВД «Народный участковый», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Участковый из Красногорска вошел в ТОП-3 на Всероссийском конкурсе «Народный участковый». Второй тур голосования в рамках Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» по Московской области прошел с 7 по 16 октября между кандидатами, прошедшими первый этап. Городской округ Красногорск представляет Резакин Дмитрий Владимирович, работающий в Отрадненском отделе полиции УМВД России.

В конкурсе принимают участие сотрудники органов внутренних дел, занимающие штатные должности участковых и старших участковых уполномоченных полиции, стаж службы которых в указанных должностях составляет не менее 3 лет, не имеющие наложенных дисциплинарных взысканий.

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России ежегодно. Данная акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Итоги федерального конкурса «Народный участковый» будут объявлены 10 ноября, в профессиональный праздник сотрудников полиции.

«Желаем Дмитрию Резакину от лица городского округа Красногорск победы!» - заключается в материале.