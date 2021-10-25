РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в жилом доме поселка Александровка, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В Подольске 24 октября в 12:15 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в жилом доме поселка Александровка, в коттеджном поселке «Контур».

Огнеборцы ликвидировали последствия пожара в 15:35. Пострадавших нет. Привлекаемые силы и средства: 3 единицы техники, 12 человек.