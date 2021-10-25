РИАМО - 25 окт. Новые дороги, школы, детские сады, благоустройство территорий – перемены, которые ждут жители Лобни. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил Евгению Баришевскому, ставшему временно исполняющим обязанности главы муниципалитета, своевременно реализовать все важные для людей проекты и преобразования, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Округ важный, он прилегает к серьезному транспортному узлу – аэропорту Шереметьево. Задачи у нас там стоят весьма амбициозные. Выделены большие средства на модернизацию дорог – это и Шереметьевское шоссе, и обход Лобни. В следующем году они должны быть готовы», - подчеркнул Воробьев.

Он отметил, что в округе есть еще одна чувствительная тема - школы и детские сады.

«Прошу вас очень внимательно отнестись, мы совместно должны дать старт строительству новых школ. Там есть определенные сложности, связанные с ограничениями авиационного сообщения, но мы их тоже с вами преодолеем», - сказал губернатор.

Андрей Воробьев уделил также внимание вопросам благоустройства, отметив, что Евгений Баришевский успешно их решал на прежнем посту – главы Звездного городка.

«Я благодарю вас, Андрей Юрьевич, за возможность работать в команде. Конечно же, в Лобне тоже должен быть стиль работы всего нашего Подмосковья, когда вопросы взаимодействия между регионом и муниципалитетом решаются сообща. Чтобы все это шло на пользу жителям», - сказал Баришевский.

Он добавил, что изменений ждет большое количество жителей. В числе таких преобразований и транспортная доступность, чтобы было удобно добираться до Москвы и передвигаться по городу.

«И, конечно же, наше будущее – дети. На сегодняшний день 22% из них учатся во 2-ю смену. Почти треть ожидает очереди в детские сады. Незабываем мы и о внешнем облике города. Уже в высокой степени готовности находится парк «Река времени». По плану - сдача в следующем году, но большая часть будет готова в этом. Также для нас важны вопросы экологии, дольщиков. Работы достаточно», - объяснил Баришевский.

Губернатор подчеркнул, что новому руководству муниципалитета будет оказана максимальная поддержка.

«Я прошу вас сформировать мощную команду, как вы это умеете делать. Будем максимально вас поддерживать, людей, которые вместе с вами будут работать. Можете в полной мере рассчитывать на мою поддержку и участие», - сказал Воробьев.