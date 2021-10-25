РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. Врачи-онкологи отделения №11 абдоминальной хирургии Московского областного онкологического диспансера (МООД) в Балашихе провели сложную операцию тотальной панкреатэктомии с резекцией конфлюэнса воротной вены пациентке со злокачественным образованием поджелудочной железы, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

В феврале у 56-летней жительницы Щелкова появились сильные боли в верхних отделах живота, к тому же она стала терять в весе и обратилась в МООД. После проведенного обследования ей диагностировали аденокарциному поджелудочной железы. Женщине назначили девять курсов полихимиотерапии по схеме FoLFiRiNOX. Однако учитывая, что опухоль прорастала в воротную вену с инфильтрацией в верхней брыжеечной артерии, онкоконсилиум решил провести операцию.

По словам главного врача медучреждения Владимира Асташова, пациентке провели тотальную панкреатэктомию с резекцией конфлюэнса воротной вены и формированием венозного анастамоза.

«В процессе операции ей удалили поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, две трети желудка, желчный пузырь, часть желчных протоков, селезенку и выполнили реконструкцию в виде формирования гепатоеюноанастамоза и гастроэнтероанастамоза», - пояснил Асташов.

У пациентки не было отмечено послеоперационных осложнений, ее выписали на десятые сутки в хорошем состоянии.

В дальнейшем женщине предстоит самостоятельно делать инъекции инсулина и принимать лекарственный препарат «Креон», контролировать уровень сахара в крови, посещать эндокринолога и онколога.