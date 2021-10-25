РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 окт. 31 октября в Щелковском драматическом театре покажут комедийный спектакль «Шутки в глухомани», сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Спектакль «Шутки в глухомани» – это комедия положений. Интригующая и смешная, где ситуация накладывается на другую. Это бытовая история наполнена деревенским юмором и слегка карикатурными, но, безусловно, узнаваемыми персонажами.



Начало спектакля в 16:00. Все подробности можно узнать на: www.tkcentre.ru. На спектакль возможна покупка билетов по Пушкинской карте.

В связи с ограничениями, которые будут действовать с 28 октября, посещение спектакля возможно только по QR-коду о вакцинации.