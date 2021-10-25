РИАМО - 25 окт. Московские медики вылечили еще 3892 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. С начала пандемии болезнь смогли побороть 1 564 430 пациентов, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки в больницы Москвы отправлены 1335 человек. На ИВЛ находятся 711 москвичей.

За минувшие сутки в столице выявили 7778 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе переболели 1 774 707 человек.

Кроме того, за последние 24 часа спасти не удалось 83 пациента с коронавирусом, за все время пандемии жертвами инфекции стали 30 786 человек.

С 28 октября по 7 ноября в Москве вводятся эпидканикулы, которые должны остановить рост заражения коронавирусом. В эти дни будут работать только магазины первой необходимости, аптеки и продуктовые. Плановую медпомощь продолжат оказывать.

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