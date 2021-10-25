РИАМО - 25 окт. Сотрудникам в России будут предоставлять два оплачиваемых выходных после того, как они сделали прививки от коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин. Указ опубликован на сайте Кремля.

«Совместно со сторонами социального партнерства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», — сказано в документе.

В России с 30 октября по 7 ноября вводится период нерабочих дней. Это связано с ростом новых случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 8 279 573 случая заражения коронавирусом.

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