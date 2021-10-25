РИАМО - 25 окт. На территории Московской области за минувшие сутки зарегистрировали 3127 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявили 502 283 случая, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Эпидситуация в регионе остается непростой, поэтому с 28 октября по 7 ноября в Подмосковье вводятся нерабочие дни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей региона вакцинироваться от коронавируса. Он напомнил, что прививка – единственный способ избежать тяжелого течения болезни.

Большинство пациентов, попадающих в стационары, – пожилые люди, которые не стали прививаться от коронавируса. Они создают основную нагрузку на систему здравоохранения области.

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