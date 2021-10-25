РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Временно исполняющий полномочия главы Красногорска Всеволод Волосевич пояснил, зачем нужно участвовать в переписи населения, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Многие спрашивают, зачем проходить перепись, ведь все данные и без того есть на Госуслугах. Да, действительно, часть информации хранится в базах. Но цель переписи – актуализировать информацию о том, кто живет в городе, округе, регионе, стране – на данный конкретный момент», - пояснил Волосевич.

Он добавил, что среди вопросов есть уникальные – например, о знании языков, образовании, о количестве семей (домохозяйств) и их составе.

«Все эти данные нужны нам для долгосрочного планирования государственных и муниципальных программ», - подчеркнул Волосевич.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые в истории России на вопросы анкеты можно ответить онлайн через портал Госуслуг.