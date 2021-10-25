РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. Напор холодной воды может снизиться в домах ряда микрорайонов Керамик и Ольгино подмосковной Балашихи в понедельник из-за ремонтных работ, сообщается на официальном сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 и до окончания работ в связи с переврезкой абонентов во вновь построенный водопровод ДУ= 315 мм возможно временное изменение органолептических показателей, а также понижение давления холодного водоснабжения в ряде домов микрорайона Керамик на улицах Заводская, Керамическая, Больничный проезд, Свободы, Железнодорожная, Носовихинское шоссе, а также в микрорайоне Ольгино на улицах Граничная, Ляхова, Жилгородок, Главная, Некрасова дом 1, Шестая и в жилых домах частного сектора по ул. Шестая.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.