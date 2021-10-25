РИАМО - 25 окт. За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии было выявлено 8 279 573 случая, сообщает оперштаб.

За сутки зафиксировано 20 690 случаев выздоровления. С начала пандемии побороть коронавирус смогли 7 186 611 пациентов.

Эпидситуация в России остается непростой, в связи с этим с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. В этот период будут функционировать только учреждения и торговые точки первой необходимости.

За регионами оставили право самостоятельно увеличивать длительность Covid-выходных. Поэтому 6 регионов ввели нерабочие дни уже с понедельника. Так поступили в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.

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