РИАМО - 25 окт. В России за сутки скончались 1069 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число жертв пандемии достигло 231 669 человек, сообщает оперштаб.

На сегодняшний день антирекорд по суточной смертности пациентов с Cоvid-19 составляет 1075.

37 930 новых случаев инфицирования коронавирусом зафиксировали в России за прошедшие сутки. Общее число случаев составило 8 279 573.

Для того, чтобы снизить рост заболеваемости, с 23 октября по 7 ноября в стране вводят нерабочие дни. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести эти длинные выходные дома.

В этот период будут закрыты федеральные культурные учреждения. Посетить можно будет только театры и музеи. Заполняемость в них не должна превышать 50%. А у зрителей должны быть QR-коды.

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