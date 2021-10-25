РИАМО - 25 окт. За минувшие сутки в столице выявили 7778 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в мегаполисе переболели 1 774 707 человек, сообщает московский оперштаб.

С 28 октября по 7 ноября в Москве вводятся эпидканикулы, которые должны остановить рост заражения коронавирусом. В эти дни будут работать только магазины первой необходимости, аптеки и продуктовые. Плановую медпомощь продолжат оказывать.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что сейчас в столице 80% всех коечных мощностей задействованы для лечения коронавирусных больных.

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