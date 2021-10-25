РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. В подмосковном Подольске волонтеры разыскивают 26-летнюю Злату Короленко, которая пропала два дня назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Девушка пропала в Подольске. Ее местонахождение неизвестно с 23 октября. Она нуждается в медицинской помощи.

Ее рост 155 сантиметров, она плотного телосложения, волосы русые, глаза голубые. Была одета в ярко-салатовый пуховик, серые спортивные штаны, белые кроссовки, бежевую шапку.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.