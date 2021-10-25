РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 окт. В подмосковном Домодедове возбудили уголовное дело по факту повреждения Щербинского городища, являющегося объектом культурного наследия, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

17 октября 2021 года прокуратура Московской области организовала проверку по поступившей информации о проведении земляных работ на территории объекта культурного наследия - Щербинского городища. После вмешательства прокуратуры проведение всех работ было прекращено.

На основании материалов прокурорской проверки отделом дознания УМВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Также материалы проверки для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных должностных лиц направлены в следственный орган.

Проведение проверки продолжается. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на особом контроле прокуратуры Московской области.

Щербинское городище - городище раннего железного века и I тыс. н. э. В октябре при проведении земляных работ уничтожили 90% объекта культурного наследия.