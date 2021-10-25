В районе дома №34 на Конюшковской улице автомобиль Hyundai ix 35 врезался в стену здания.
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В районе дома №34 на Конюшковской улице автомобиль Hyundai ix 35 врезался в стену здания.
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