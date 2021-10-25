РИАМО - 25 окт. В районе дома №34 на Конюшковской улице автомобиль Hyundai ix 35 врезался в стену здания. Причины произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительным данным, водителю Hyundai 1980 года рождения стало плохо за рулем. Из-за этого он потерял управление, вылетел на тротуар и въехал в помещение магазина в доме №21/34 строение 3 по улице Баррикадная, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Мужчину госпитализировали, предварительные диагнозы – сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом носа.

Оперативные службы работают на месте случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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