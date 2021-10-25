РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 окт. Холодную воду отключат в домах микрорайона Бахчиванджи Щелкова 28 октября в связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

Воды не будет на улицах Беляева, с дома №1 по дом №52А; Инициативная, в домах №№15, 16/3; школа №13 им. В.А. Джанибекова; детский сад №34 Рябинушка; Щелковская городская поликлиника №4.

Отключение водоснабжения пройдет с 9:00 до 17:00. В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.