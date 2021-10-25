РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Водителям в подмосковном Красногорске напомнили о необходимости предоставлять преимущество на дорогах автомобилям со спецсигналами, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по горокругу.

Тематический рейд «Спецсигнал» проведен в городском округе Красногорск и был направлен на профилактику и пресечение случаев непредоставления преимущества в движении транспортным средствам, имеющим нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

За данное правонарушение на основании части 2 статьи 12.17 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 3 до 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до года.