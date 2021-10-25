РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. В подмосковном Красногорске травматологи извлекли из предплечья пациента 7-сантиметровый осколок стекла, с которым мужчина проходил год, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В травмпункт Красногорской больницы №1 обратился мужчина с сильным кровотечением из предплечья. Как выяснилось, пациент почти год жил с 7-сантиметровым осколком стекла и не замечал его, пока не поднял тяжелый предмет.

По словам мужчины, около года назад он работал со стеклом, в процессе оно разбилось и он порезался. После он обработал рану и забыл про случай. В травматологическом пункте при осмотре врачи обнаружили в предплечье мужчины осколок и извлекли его.

«Обычно при попадании инородного тела организм отторгает его и появляется покраснение, отек, формируется абсцесс мягких тканей. Однако иногда при попадании неорганического вещества, например, стекла, организм человека, защищаясь от попавшего в него инородного тела, образовывает вокруг него капсулу. В медицине это называется инкапсуляция. Пациент годами может не замечать осколок в теле», - пояснил заведующий травматологическим пунктом Красногорской горбольницы №1 Алим Кутуев.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Специалисты обработали рану и назначили ему антибактериальную терапию.