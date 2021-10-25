РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Жителей микрорайона Климовск Подольска просят сообщать о неработающих уличных фонарях в теруправление, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

При наличии неработающего фонаря уличного освещения горожан просят сделать фото, прикрепить его в комментариях к тематическому посту в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте» и указать точный адрес. Сотрудники территориального управления направят заявку на ремонт в подрядную организацию.

Также информацию о неработающих фонарях можно направить в сообщения группы или позвонить по телефону:8(496)756-68-12 (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00).