РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 окт. В ноябре и декабре в деревнях и селах Домодедова будут работать выездные офисы социальной газификации, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

3 ноября выездной офис будет работать в деревне Чурилково у здания теротдела администрации по адресу: ул. Чурилково, д. №7.

3 декабря заключить договор соцгазификации смогут жители деревни Дебречено, офис будет стоять на ул. Ильинское поле. 4 декабря выездной офис будет находиться в деревне Купчинино на ул. Молодежная. 8 декабря в деревне Пушкино выездной офис соцгазификации будет стоять у контейнерной площадки. 14 декабря офис будет работать в Повадинского СДК в селе Вельяминово; 15 декабря у храма в селе Лямцино, 16 и 17 декабря у храма в селе Растуново.

22 декабря заключить договор смогут жители деревни Чулпаново у дома №24; 23 декабря - жители деревни Шишкино за контейнерной площадкой; 24 декабря - жители деревни Ляхово у магазина и жители деревни Чулпаново у дома №24.

Все офисы соцгазификации будут работать с 10:00 до 16:00.