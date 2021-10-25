РИАМО - 25 окт. На станции «Рижская» Большой кольцевой линии столичного метро стартовал монтаж 4 эскалаторов. Они доставят пассажиров от вестибюля под Рижской площадью к центральному залу станции, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Монтаж – это непростой, многоэтапный и очень трудоемкий процесс.

«Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции – фермы. Именно на них в дальнейшем установят секции эскалаторов длиной 95 м. Затем секции состыкуют по зонам, выверят монтируемые приводы по высоте и осевым линиям», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что центральный зал станции, к которому будут вести эскалаторы, строится в очень сложных геологических условия. Сейчас там обустраивается гидроизоляция станционных тоннелей, раскрытие проемов почти завершено.

Гендиректор АО «Мосметромтрой» Сергей Жуков уточнил, что на всех эскалаторах станций северо-восточного участка БКЛ используется новый тип ступеней.

«Если раньше они были каркасные металлические, то теперь ступени цельнолитые алюминиевые. Таким образом, лестничное полотно эскалаторов легче традиционного», - пояснил Жуков.

Станция «Рижская» вместе с «Сокольниками» и «Марьиной Рощей» входит в северо-восточный участок Большого кольца. «Рижскую» свяжут с одноименной станцией Калужско-Рижской линии метро, вокзалом и МЦД.

Введение этой станции снизит нагрузку на восточные и северные участки Сокольнической, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий столичной подземки.