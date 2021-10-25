РИАМО - 25 окт. Для доставки посылок из 4 отделений «Почты России» в Москве будут использоваться роверы «Яндекса». В течение месяца опыт распространят на 27 отделений, сообщает РБК.

Заказать такую доставку можно будет с помощью приложения «Почты» на Android. В тестовый период это будет стоить 7 рублей.

Первыми новые возможности опробуют 4 отделения в районе Хамовники. Далее в работу включатся отделения у станции метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар» и в других местах. Осуществлять доставку из 27 отделений будут 36 роботов.

«Радиус доставки составит 2 км. Если пользователь находится в зоне покрытия, то после выбора доставки посылки до дома он увидит опцию с рободоставкой в интерфейсе приложения», - рассказали в «Яндексе».

У пользователей будет возможность отслеживать передвижение робота по карте. Когда робот прибудет на место, на телефон получателя поступит СМС с кодом. Его нужно ввести в приложение, после чего откроется крышка робота.