РИАМО - 25 окт. Квашеная капуста долго сохраняет витамины, раньше это ее свойство использовали моряки, уходившие в дальнее плавание. С помощью этого продукта они спасались от авитаминоза и цинги, рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Он напомнил, что капуста обладает большим количеством витаминов и минералов, особенно много активного витамина С.

«При закваске этот витамин становится еще более активным. Но часто забывают о самом главном уникальном свойстве данного продукта: именно квашеная капуста может решить практически полностью проблему с дисбактериозом. Дело в том, что она содержит в себе достаточно большое количество пищевых волокон, которые являются хорошей подпиткой для вашей микрофлоры, а иммунитет в значительной степени зависит именно от работы кишечника», – рассказал Золотарев в эфире радио Sputnik.

Однако перед тем, как подать на стол квашеную капусту – ее нужно промыть. Это позволит снизить риск избытка соли и уксуса.

«Совершенно неправильно, когда капуста достается из емкости и сразу подается на стол. Кроме тех случаев, когда эта капуста приготовлена самостоятельно, с полным отсутствием нарушений технологии, без усилителей вкуса, эмульгаторов, консервантов», – добавил диетолог.

Если покупать квашеную капусту в магазине, то нужно выбирать продукт, где содержится меньше уксуса. А еще нужно посмотреть, чтобы волокна капусты были крепкие, плотные.