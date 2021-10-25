РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Пробка протяженностью более 8 км образовалась на Новорижском шоссе при выезде из подмосковного Красногорска утром в понедельник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено на участке от автоцентра Major до проспекта Маршала Жукова. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов.

Пробка образовалась также на Ильинском шоссе от музея-усадьбы «Архангельское» до кольца на пересечении с Новорижским шоссе.

На Волоколамском шоссе водителям придется постоять от Спасской улицы до строящегося моста через реку Сходню в Москве. По данным портала комплекса градостроительной политики и строительства столицы, работы здесь планируют завершить до конца года.