РИАМО - 25 окт. В возрасте 59 лет скончался актер Джеймс Майкл Тайлер, который сыграл роль сотрудника кофейни Гантера в легендарном американском сериале «Друзья», сообщает «Вечерняя Москва».

На протяжении последних двух лет он боролся с раком простаты. Заболевание дошло до четвертой стадии.

«Мир знал его как Гантера из популярного сериала «Друзья», но близкие Майкла знали его как актера, музыканта и любящего мужа. Майкл любил живую музыку, болел за своих Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные приключения. Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь», — сказал источник из семьи звезды.

В легендарном сериале Тайлер сыграл сцены в 150 сериях. Также зрители могут помнить его по фильмам «Журнал мод», «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Эпизоды».

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