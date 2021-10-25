РИАМО - 25 окт. Набор волонтеров идет в Москве для доставки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости пожилым горожанам во время нерабочих дней, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва — это город неравнодушных людей. Поэтому волонтеры Москвы снова готовы прийти на помощь в грядущие нерабочие дни. На сайте «Мосволонтера» мы открыли набор волонтерского корпуса для тех, кто хочет и может помогать. Добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости», — рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Стать добровольцами могут люди от 18 до 59 лет. У них не должны наблюдаться симптомы ОРВИ или коронавиурса. Кроме того, у потенциальных добровольцев должен быть действующий QR-код.

Чтобы стать волонтером, нужно пройти регистрацию на странице «События» на официальном сайте «Мосволонтера». Затем следовать инструкции, которая придет на электронную почту.

Нерабочие дни в столице объявлены с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будут работать только продуктовые магазины, аптеки и магазины первой необходимости. При этом плановая медпомощь будет оказываться в прежнем режиме.