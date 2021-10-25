РИАМО - 25 окт. Производители гречки, овсянки и хлопьев предупредили о повышении цен на крупы в ноябре. Рост стоимости составит 10-20%. В качестве причины называют проблемы с сырьем и упаковкой, сообщает «Коммерсант».

Так, в Алтайском крае возникли сложности с урожаем гречки, что привело к росту цен на этот продукт с 57 до 80 рублей и более.

В частности, партнеров о повышении цен предупредил производитель «Роса». С 1 августа по 15 октября в Алтайском крае гречка подорожала на 38%, овес - на 32%, ячмень – на 36%. С завершением периода сбора урожая зерновых цены не снизились.

Еще одной причиной роста цен стало подорожание тары. За год стоимость полипропиленовой и картонной упаковки выросла более чем на 20%.