РИАМО - 25 окт. Два участка на территории бывшей промзоны «Волгоградский проспект» планируют реорганизовать. Объем инвестиций составляет порядка 200 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Площадь реорганизованных участков составляет почти 45 га. Пока там расположены офисы, склады и автосервисы. Инвестиции составят почти 200 млрд рублей, а поступления в городской бюджет — около 24 млрд рублей в год.

Кроме того, будет создано более 9 тыс. новых рабочих мест и построено более 690 тыс. «квадратов» недвижимости.

Предполагается, что на первом участке появятся высокотехнологичные производства. И на обоих участках организуют более 425 тыс. квадратных метров общественно-деловой застройки.

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