РИАМО - 25 окт. В округе Подольск полиция задержала ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте алкоголя. Из его хранилища изъяли свыше 13 тыс. бутылок алкогольной продукции известных марок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

«Установлено, что злоумышленник хранил спиртосодержащую продукцию в двух гаражных боксах на ул. Правды с целью последующего сбыта», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

У владельца помещения нет документов, которые подтвердили бы законность производства и оборота товара.

«Бутылки водки, коньяка, рома были оклеены федеральными специальными марками, а также акцизными марками с признаками подделки», - отметила Петрова.

Образцы продукции направили на экспертизу, где будет установлено их соответствие ГОСТу, а также проверена подлинность марок.

Следствие возбудило уголовное дело по статье 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот алкогольной продукции). Задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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