РИАМО - 25 окт. С 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства все парковки на улицах столицы станут бесплатными, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций», - сказал заммэра Москвы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Делать городские парковки бесплатными в праздники стало уже традицией.

В дни, которые в столице объявлены нерабочими, стоянки будут функционировать в обычном платном режиме.

Нерабочий период в Москве объявлен с 28 октября по 7 ноября из-за эпидситуации с коронавирусом.

Календарь бесплатной парковки в Москве на 2021 год>>