РИАМО - 25 окт. В столичных школах стартовал муниципальный этап Всероссийской олимпиады. Свои знания в нем продемонстрируют ученики 7-11 классов, победившие в школьном этапе, а также в муниципальном этапе прошлого года, сообщается на сайте мэра Москвы.

До муниципального этапа в столице дошли свыше 115 тыс. школьников, участвовавших в олимпиаде по 6 предметам. Итоги еще по 18 предметам подведут позже.

«Помимо решения ярких задач, участие в муниципальном этапе также позволяет ребенку точнее определиться с предметами, по которым он собирается выступать на региональном этапе. В подготовке к олимпиаде помогут задания и решения прошлых лет, а также онлайн-курсы Центра педагогического мастерства и Ассоциации победителей олимпиад», — рассказал научный руководитель ЦПМ Иван Ященко.

Всего в программу Всероссийской олимпиады входят 24 предмета. Итоги муниципального этапа подведут в декабре.