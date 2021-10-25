РИАМО - 25 окт. Москвичам больше не обязательно регистрироваться и проходить авторизацию в благотворительном сервисе на портале mos.ru. Перевод можно сделать без этих процедур, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы отменили обязательную авторизацию для пользователей, которые хотели бы сделать перевод на благотворительность. Этой возможностью уже пользуются 53 организации, подключенные к сервису», - рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

Теперь весь процесс значительно упростился, достаточно выбрать одну их программ на странице фондов и нажать кнопку «Помочь».

В дальнейшем планируется расширить сервис в сторону волонтерства. Тогда благотворительные организации получат возможность не только собираться средства, но и привлекать добровольцев.

Благотворительность или фейк: как отличить фонд от мошенников>>