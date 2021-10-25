РИАМО - 25 окт. Специалисты «Общественной потребительской инициативы» пришли к выводу, что большая часть рыбных консервов, продаваемых в российских магазинах, не соответствует стандартам качества, пишет в понедельник газета «Известия».

Эксперты пришли к такому выводу, проанализировав почти 100 наименований рыбных консервов, которые были произведены в России.

«Это ошеломляющая статистика, которая вскрывает беспрецедентные масштабы нарушений при производстве рыбных консервов. Очевидно, что производство рыбных консервов — это еще одна отрасль, где необходимо скорейшее введение технических средств контроля за оборотом и механизмов оперативного отзыва продукции», - сообщил председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый напомнил, что рыба является источником серьезных паразитов. Также он добавил, что недостаток соли в консервах — не менее вредное нарушение технологии консервирования. Если съесть такие консервы, то можно получить острое отравление.

При этом глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин согласился с выводами мониторинга. Но, по его мнению, это происходит из-за жесткого ценового прессинга торговых сетей, занимающих доминирующее положение на рынке, по отношению к поставщикам.