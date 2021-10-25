РИАМО - 25 окт. Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по жилищному и коммунальному хозяйству Константин Крохин выразил мнение, что буйных соседей, являющихся угрозой окружающим, нужно отправлять на реабилитацию в лечебно-трудовые профилактории, сообщает «Вечерняя Москва».

По его мнению, мера смотрится логичной, учитывая возрождение традиции вытрезвителей в стране. С помощью таких решений можно будет предотвратить насилие, убийства, взрывы газа и пожары.

«Есть граждане, которые не реагируют на административные наказания. Их нужно изолировать от общества, как было раньше, надо возродить лечебно-трудовые профилактории. Пока человек не совершил тяжкое преступление, находясь в запое, его отправлять в такое учреждение. Это профилактика. Нельзя спокойно смотреть, как такой человек деградирует, нельзя доводить до крайности и ждать, когда он совершит преступление или его действия станут причиной пожара», — подчеркнул Крохин.

Между тем, он обратил внимание, что реабилитация – это не наказание, а помощь для людей, которые не могут справиться самостоятельно.

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