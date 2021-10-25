РИАМО - 25 окт. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что во время тестирования вакцины от коронавируса на подростках были выявлены незначительные побочные эффекты, сообщает ТАСС.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты - поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов», - сообщил Гинцбург.

Ранее стало известно, что Минздрав получил документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против Covid-19 для подростков.

В России с 30 октября по 7 ноября вводится период нерабочих дней для сдерживания роста числа заражений коронавирусом. Однако многие регионы вводят эпидканикулы раньше.

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