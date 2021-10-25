РИАМО - 25 окт. В Москве и Подмосковье минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. На метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру минус 2,4 градуса. В Подмосковье было холоднее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так низко столбики термометров в регионе опустились впервые в текущую осень, температура была ниже клинической нормы на 3 градуса.

«На другой столичной метеостанции в Тушино было -2,8», - написал Тишковец в своем Instagram-акакунте.

В Подмосковье было еще холоднее. Самые низкие температуры были отмечены в Клину и Сергиево-Посадском округе (-3,9), а также в Дубне (-4,5).

Ранее синоптик прогнозировал потепление до плюс 12 градусов к предстоящим выходным.

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