РИАМО - 25 окт. К ряду незатратных и доступных для всех видов спорта можно отнести стритбол, йогу и скандинавскую ходьбу, сообщил РИАМО тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«Если у вас дефицит времени и денег, то мы исключаем занятия с тренером. Потому что это имеет привязку ко времени - тренировки проходят, как правило, в строго отведенное время. Также услуги тренера стоят денег. В таком случае стоит делать упор на индивидуальные занятия», — сказал Голдин.

Он отметил, что желающим поддерживать себя в хорошей физической форме стоит рассмотреть занятия йогой. Для этого понадобится специальный коврик, который стоит недорого. Заниматься можно дома, делая упражнения на дыхание, растяжку и так далее.

Представителям старшего поколения Голдин порекомендовал скандинавскую ходьбу - комфортную и полезную для здоровья активность, для которой понадобятся лишь специальные палки.

Тем, кто любит более активные виды спорта, тренер посоветовал играть в стритбол. Это игра в баскетбол, но в одно кольцо. Участники могут соревноваться в командах до трех человек или один на один.