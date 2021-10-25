РИАМО - 25 окт. Подмосковное УФАС приняло решение о включении ООО «Строительная компания Эверест» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стала жалоба детского сада комбинированного вида №53 «Чебурашка», сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Между детским садом и строительной компанией был заключен контракт. Он предполагал проведение капитального ремонта в здании дошкольного учреждения, расположенном в Клину по адресу: улица Ленина, дом №21А.

Однако фирма нарушила условия контракта и детский сад расторг его в одностороннем порядке, при этом были соблюдены все требования, что подтверждают документы и сведения.

Строительная компания не подтвердила устранение нарушений условий контракта в установленный срок, в связи с этим антимонопольная служба приняла решение о включении ООО в реестр.