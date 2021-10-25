РИАМО - 25 окт. Средняя ставка долгосрочной аренды жилья в Москве в текущем октябре составляет 42 тыс. рублей в месяц за однокомнатную квартиру, она увеличилась к октябрю прошлого года на 8% (с 38,8 тыс. рублей). В Подмосковье средняя цена выросла на 17% - с 24,8 тыс. рублей до 29 тыс. рублей, сообщила РИАМО эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

«На рынке долгосрочной аренды наблюдается существенный прирост цен – с лагом по времени рынок стал отыгрывать отставание в ценовой динамике с сравнении с сегментом купли-продажи. Причем на протяжении полугода – с марта – ставка аренды стагнировала, перейдя к росту в сентябре-октябре. Впрочем, новый локдаун может привести к стагнации ставок, так как часть сотрудников снова переводят на удаленную работу», - сказала Кирюхина.

Она отметила, что средние базовые ставки посуточной аренды за год выросли почти на четверть. Рост оказался сопоставимым как для столицы, так и для Московской области.

Так, средняя ставка краткосрочной аренды жилья в Москве в октябре составляет 3,83 тыс. рублей в сутки против 3,16 тыс. рублей в прошлом октябре (рост на 21%). В Подмосковье средняя ставка выросла на 23% - с 2,34 тыс. рублей до 2,88 тыс. рублей в сутки.

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