РИАМО - 25 окт. Потенциальные арендаторы столичного жилья на длительный срок чаще всего интересуются вариантами в «Москва-Сити», Сосенском поселении и Хорошево-Мневниках, сообщила РИАМО эксперт «ЦИАН.Аналитики» Виктория Кирюхина.

Она отметила, что сейчас на столичном рынке доступно порядка 15 тыс. квартир и апартаментов в долгосрочную аренду, что в 1,5 раза больше, чем до самоизоляции в начале 2020 года, когда экспонировалось примерно 10 тыс. лотов.

«На первом месте по числу просмотров объявлений на рынке долгосрочной аренды - Пресненский район (2,3% от всего спроса), на территории которого находится ММДЦ «Москва-Сити», то есть присутствует повышенный спрос со стороны тех сотрудников, кто хочет работать в пешей доступности от дома», - сказала Кирюхина.

На втором месте – Сосенское поселение в новой Москве (1,8% спроса), на территории которого открыты несколько станций Сокольнической линии метро, то есть локация отличается хорошей транспортной доступностью относительно других «замкадных» районов. Замыкает тройку лидеров Хорошево-Мневники (1,7% спроса), в число лидеров также входят Раменки (1,6%).

«То есть пользуются спросом как квартиры в аренду «ближе к офису», так и варианты подешевле и дальше от центра, но у метро», - пояснила эксперт.

По словам Кирюхиной, минимальное число просмотров собирают объявления о сдаче жилья на территориях новой Москвы, где небольшой объем предложения и нет станций метро.

Как купить квартиру ниже рыночной стоимости в Москве>>