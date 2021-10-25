РИАМО - 25 окт. Шесть субъектов РФ с понедельника ушли на длительные выходные из-за эпидситуации с коронавирусом, сообщает kp.ru.

Таким образом, эпидканикулы уже наступили в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.

Ранее президент страны Владимир Путин принял решение ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Это связано с тревожной ситуацией с распространением коронавируса.

В свою очередь, нерабочие дни в Москве и области начнутся с 28 октября. Эта мера поможет сдержать рост распространения коронавируса.

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