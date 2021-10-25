РИАМО - 25 окт. Столичное правительство утвердило программу льготного кредитования для крупных работодателей города, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Как уточнила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, воспользоваться льготами смогут компании из наиболее пострадавших во время пандемии Covid-19 отраслей.

С прошлого года такая же мера поддержки действует в мегаполисе для малого и среднего бизнеса.

«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей», - добавила Сергунина.

Она отметила, что льготы смогут получить предприятия, которые работают в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта.

По ее словам, в рамках программы льготного кредитования городским компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по кредиту. Для бизнесменов ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования - 12 месяцев, максимальная сумма займа — до 500 млн рублей.

Первое партнерское соглашение по данной программе городское правительство подписало со Сбером. Число банков-партнеров будет постепенно расти.

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